Osmaniye'de yangın! Tarihi konak alev alev yandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 03:06 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 03:23
Osmaniye'de tarihi ahşap konak alevlere teslim olurken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Osmaniye kent merkezi Alibeyli Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Mahallede bulunan tarihi ahşap konak alevlere teslim oldu.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı