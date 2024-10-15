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Osmaniye'de yangın! Tarihi konak alev alev yandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 03:06 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 03:23

Osmaniye'de tarihi ahşap konak alevlere teslim olurken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmaniye​ kent merkezi Alibeyli Mahallesi'nde yangın​ meydana geldi. Mahallede bulunan tarihi ahşap konak alevlere teslim oldu.

Osmaniye'de yangın! Tarihi konak alev alev yandı - 1. Resim

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Osmaniye'de yangın! Tarihi konak alev alev yandı - 2. Resim

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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