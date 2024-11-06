Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Kasım 2024 02:59 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 03:03
Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında feci bir zincirleme kazası meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil ile bir traktör çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Ekipler, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin öldüğünü tespit etti.
Kaza nedeniyle yola dökülen zeytinyağı nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı