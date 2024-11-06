Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

06 Kasım 2024 02:59 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 03:03

Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Şoke eden kaza kamerada! Yaşlı adam fren yapan otobüsten böyle düştü

Şoke eden kaza kamerada! Yaşlı adam fren yapan otobüsten böyle düştü

Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında feci bir zincirleme kazası meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil ile bir traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Ekipler, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin öldüğünü tespit etti.

Kaza nedeniyle yola dökülen zeytinyağı nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.