Osmanlı tarihini çalmışlar! Tam 243 parça eser

26 Ocak 2025 08:41 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 09:30

İstanbul ve Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik dev bir operasyon düzenlendi, 12 kişi yakalandı. İşte detaylar...

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Ankara ve İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına dev bir darbe​ vuruldu. Her iki ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarla Osmanlı​ dönemine ait çok sayıda eseri kaçak yollarla pazarlamak isteyen 12 şüpheli yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün süren çalışmalar sonucu Altındağ ilçesinde yer alan bir iş yeri gözetim altına alındı. İş yerini işleten 2 şahsın internet üzerinden mezat yaptıkları, bu mezatta yurt içi ve yurt dışından satın aldıkları Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda Etnografik nitelikte olabileceği değerlendirildi. Tarihi eser satışı yaptıkları tespit edilen şahısların bu eserleri yurtdışından getirdiği ve suç işledikleri değerlendirilmesi üzerine 24 Ocak'ta, Ankara'da 10 ve İstanbul'da 2 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN ESERLER

Operasyonlarda 243 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. İşte o eserlerdden bazıları:

19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı dönemine ait; 1 adet yaklaşık 200 yıllık Kapıkulu Sipahileri'nin kullanmış olduğu “Çakmaklı Piştov Silah”

1918 yılında Sultan Vahdettin tarafından dönemin Osmanlı Teğmenlerine (Mülazımı Sani) gönderilen Berat-i Şerif

1 adet Kurtuluş Savaşı sonrası üstün başarılar gösteren askerlerimize verilen “İstiklal Madalyası”

4 adet Sultan Abdülmecid tarafından devlet kademelerinde üst düzey başarı gösteren devlet bürokratlarına verilen “Mecidiye Nişanı”

Yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında yakın ve uzak muharebe esnasında kullanılan “Kılıç, Kama, Kını, Yatağan”,

Osmanlı Saray Mutfağı'nda kullanılan 19. ve 20. Yüzyıla ait Avrupa ve Fransız kültürü Çatal,

Bıçak ve Kaşık Takımı

1877 yılında yapılan “Besmele” yazılı ahşap “Hat Levha”,

Orta kısmında Yedi Uyuyanların isimlerinin yazılı olduğu, Kelime-i Şehadet ve Ayetel Kürsi ile çevrelenmiş “Hat Levha”.

1911 tarihli üzerinde Allah’ın isimleri ve Dört Halife’nin isimlerinin yazılı olduğu, orta kısmında Süleymaniye Camii betimlenen “Bez Levha”

PİYASA DEĞERİ DE AÇIKLANDI

Öte yandan Ele geçirilen objelerin ortalama piyasa değerinin 1 milyon 500 bin Türk lirası olduğu belirtildi. Bu earada beraber esas değerleme işlemi ise Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.