ÖSYM duyurdu! MSÜ başvuruları başladı

02 Ocak 2025 15:06 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:14

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan MSÜ başvuruları 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.