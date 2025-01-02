ÖSYM duyurdu! MSÜ başvuruları başladı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan MSÜ başvuruları 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları 2 Ocak itibariyle başladı. Başvurular 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular 30 Ocak 2025 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.
MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
MSÜ başvuru ücreti geçtiğimiz yıl 295 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise yayımlanacak başvuru kılavuzu sonrasında başvuru ücreti belli olacak.
2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.