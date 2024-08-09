ÖSYM'den KPSS açıklaması! Süre uzatıldı

09 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:37

lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatıldığı ifade edildi.

SON GÜN 12 AĞUSTOS

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."