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ÖSYM'den KPSS açıklaması! Süre uzatıldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:37
ÖSYM&#039;den KPSS açıklaması! Süre uzatıldı

2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresi uzatıldı.

lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatıldığı ifade edildi.

ÖSYM'den KPSS açıklaması! Süre uzatıldı - 1. Resim

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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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