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 | Selahattin Demirel

Otel faciasında müdürün skandal görüntüleri! Sadece ailesini kurtarmış

Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otelin Genel Müdürü Emir Aras’ın yangının ilk başladığı anlarda eşyalarını toplayıp ailesiyle koşarak indiği görüldü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 20:52

78 vatandaşın hayatına mal olan Kartalkaya faciasının duruşması ’da 8. gününde devam ediyor. Geçtiğimiz gün hakim karşısında savunma yapan Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül’ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, "Saat 03.32’de eşim ’Dışarıdan sesler geliyor’ dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, ’Koş kızı al, var galiba’ dedim" demişti. O anlara ilişkin yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.

Otel faciasında müdürün skandal görüntüleri! Sadece ailesini kurtarmış

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasından odasının kapısı yansıyan Emir Aras’ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından önce kendisi dışarı çıktığı koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden Aras, daha sonrasında yangın çıktığını anlayınca odasına koşarak geri döndü, çocuklarına ve karısına haber vermeye geldi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan Genel Müdür Emir Aras ve Elif Aras çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştığı kameraya yansıdı.

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