Otel yangını faciasında asansör detayı! 'Hepsi birden vefat etti'

22 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:11

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaşta yaşama veda eden Özüm’ün annesi, törende duygu dolu anlar yaşadı. Acılı anne, "Evladımın ölüm haberini gazete manşetlerinden okudum. Bana yavrumun cansız bedenini teşhis ettirdiler. Bir anne bunu nasıl yapar?" sözleriyle herkesi duygulandırdı. Baba Macit Karataşlı ise yangından kaçış anındaki asansör detayını anlattı. Baba Karataşlı, "Orda hepsi birden vefat etti" dedi.

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın Türkiye'yi hüzne boğdu. Facia sonucunda 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sırasında otelde bulunan Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de bu yangının ortasında kalan isimler oldu.

Aile, yangının oteli sardığı sırada büyük bir panik yaşadı ve otelden çıkmayı başardı. Ancak 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı, yaşanan karmaşada farklı bir yöne kaçınca ailesinden ayrıldı. Aile, yangının ardından kızlarını bulabilmek için arayışa girdi, ancak Özüm'ün acı haberini aldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

Genç yaşta hayatını kaybeden Özüm Karataşlı için Erenköy Galip Paşa Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Karataşlı ailesinin yanı sıra yakınları ve sevenleri de katıldı. Özüm’ün diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ve annesi Nilgün Karataşlı, cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİR ANNE ÖLÜYÜ NASIL TEŞHİS EDER?"

Acılı anne Nilgün Karataşlı, "Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler, bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

FACİADA ASANSÖR AYRINTISI...

Baba Macit Karataşlı yangın merdiveninin olmadığını, önlem alınmadığını ve yangın detektörlerinin çalışmadığını belirterek, "Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince oda panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti. Kime ne diyeyim? Bu memlekette ucuz insan hayatı. O suçu ötekine atıyor o da ötekine atıyor. Kim suçlu burada biz suçluyuz!" dedi.

Özüm Karataşlı’nın cenazesi kılınan namazın ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.