Oteli beğenmeyip erken döneceklerdi! Eşyalarını bile toplamışlardı: O gece yangında öldüler

24 Ocak 2025 12:32 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:42

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 4 kişilik Tüzgiray Ailesi, gözyaşları arasında Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Tüzgiray Ailesi'nin oteli beğenmedikleri için sabah ayrılmayı planladıkları, eşyalarını dahi topladıkları ortaya çıktı.

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Bolu​ Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını Türkiye'yi yasa boğdu. 78 canımıza mezar olan otelden geriye ise acı dolu hikayeler kaldı. Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'de konaklayanlardan biri de dört kişilik Tüzgiray Ailesi idi.

Palandöken Kayak Tesisleri'ne gitmeyi düşünen ailenin, uzak olduğu için Bolu Kartalkaya'yı tercih ettiği öğrenildi.

EŞYALARINI TOPLADILAR, OTELDEN AYRILACAKLARDI

Cumartesi günü otele giriş yapan Tüzgiray Ailesi, kaldıkları 7’nci kattaki odayı beğenmedikleri için otelden ayrılmayı planladı.

Otelden ayrılmak için eşyalarını toplayan aile, hazırlıklarını yapsa da yangına yakalandı. Ve Grand Kartal Otel, Tüzgiray Ailesi'ni de hayattan koparmış oldu...

DÖRT KİŞİLİK AİLEDEN SAĞ KURTULAN OLMADI...

Yaşananların ardından Tüzgiray Ailesi, Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeleri Bolu'dan Bursa'ya getirilen diş hekimi Erhan Tüzgiray (48) ve eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) ile çocukları Defne (11) ve Demir Tüzgiray (8) için Mudanya ilçesindeki Bademli Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Cenaze törenine ailenin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

CENAZELERİ BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, Bademli Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada Erhan ve Yasemen Boncuk Tüzgiray çiftinin, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldukları ve 2012 yılında evlendikten sonra Ankara'da özel bir diş polikliniğinde görev yaptıkları öğrenildi.

Tüzgiray çiftinin, karnelerini alan çocukları Defne ve Demir'i sömestir tatilinde ödüllendirmek için yangından 3 gün önce Bolu'ya gittikleri bildirildi.