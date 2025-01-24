Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Oteli beğenmeyip erken döneceklerdi! Eşyalarını bile toplamışlardı: O gece yangında öldüler

Oteli beğenmeyip erken döneceklerdi! Eşyalarını bile toplamışlardı: O gece yangında öldüler

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 12:32 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:42
Oteli beğenmeyip erken döneceklerdi! Eşyalarını bile toplamışlardı: O gece yangında öldüler

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 4 kişilik Tüzgiray Ailesi, gözyaşları arasında Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Tüzgiray Ailesi'nin oteli beğenmedikleri için sabah ayrılmayı planladıkları, eşyalarını dahi topladıkları ortaya çıktı.

Bolu​ Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını Türkiye'yi yasa boğdu. 78 canımıza mezar olan otelden geriye ise acı dolu hikayeler kaldı. Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'de konaklayanlardan biri de dört kişilik Tüzgiray Ailesi idi.

Palandöken Kayak Tesisleri'ne gitmeyi düşünen ailenin, uzak olduğu için Bolu Kartalkaya'yı tercih ettiği öğrenildi.

Oteli beğenmeyip erken döneceklerdi! Eşyalarını bile toplamışlardı: O gece yangında öldüler - 1. Resim

EŞYALARINI TOPLADILAR, OTELDEN AYRILACAKLARDI

Cumartesi günü otele giriş yapan Tüzgiray Ailesi, kaldıkları 7’nci kattaki odayı beğenmedikleri için otelden ayrılmayı planladı.

Otelden ayrılmak için eşyalarını toplayan aile, hazırlıklarını yapsa da yangına yakalandı. Ve Grand Kartal Otel, Tüzgiray Ailesi'ni de hayattan koparmış oldu...

Oteli beğenmeyip erken döneceklerdi! Eşyalarını bile toplamışlardı: O gece yangında öldüler - 2. Resim

DÖRT KİŞİLİK AİLEDEN SAĞ KURTULAN OLMADI...

Yaşananların ardından Tüzgiray Ailesi, Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeleri Bolu'dan Bursa'ya getirilen diş hekimi Erhan Tüzgiray (48) ve eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) ile çocukları Defne (11) ve Demir Tüzgiray (8) için Mudanya ilçesindeki Bademli Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Cenaze törenine ailenin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Oteli beğenmeyip erken döneceklerdi! Eşyalarını bile toplamışlardı: O gece yangında öldüler - 3. Resim

CENAZELERİ BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, Bademli Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada Erhan ve Yasemen Boncuk Tüzgiray çiftinin, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldukları ve 2012 yılında evlendikten sonra Ankara'da özel bir diş polikliniğinde görev yaptıkları öğrenildi.

Tüzgiray çiftinin, karnelerini alan çocukları Defne ve Demir'i sömestir tatilinde ödüllendirmek için yangından 3 gün önce Bolu'ya gittikleri bildirildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
bolupalandöken

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...