Otizmli çocuğa bakımevinde korkunç işkence: Yatağa bağladılar, çığlıkları odada yankılandı

27 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:05

İstanbul Büyükçekmece'de bir bakımevinde kaydedilen görüntüler kan dondurdu. Otizmli çocuğu yatağa bağlayarak müdahale eden 2 görevli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kurum yetkilisi ve diğer çalışanlar hakkında da işlem başlatıldı.

İstanbul​ Büyükçekmece​'de 15 Eylül'de yaşanan olayın görüntüleri ağızlar açık bıraktı. Otizmli bir çocuğun yatağa bağlayarak müdahale edildiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Korkunç görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen N.B. isimli kadının kardeşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Evi ve geliri olmadığını söyleyen kadının, kızını kendisine ve evdeki eşyalara zarar verdiği için bakım merkezine yerleştirmek zorunda kaldığı tespit edildi. Kızına şiddet​ uygulandığı videoyu gören kadın 25 Eylül'de polis merkezine gelerek şahıslardan şikayetçi oldu.

İŞTEN ÇIKARILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda görüntülerin F.B. isimli bakım personeli tarafından kayda alındığı, görüntülerdeki şahısların ise B.Y. isimli bakım personeli ile G.B.T. isimli sağlık personeli oldukları belirlendi. Çalışmaların devamında F.B.'nin iş arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmadan dolayı işten ayrıldığı, videonun paylaşıldığı tarih olan 23.09.2024 tarihinde ise B.Y. ile G.B.T. isimli şahısların kurum yetkilileri tarafından işten çıkarıldığı tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

2 şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. ile G.B.T. isimli şüpheliler hakkında “Güveni Kötüye Kullanma, Kötü Muamele ve Kasten Yaralama” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldığı; kurum yetkilisi ve diğer çalışanlar hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.