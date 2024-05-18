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Oto elektrik ustası asansör boşluğunda ölü bulundu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 05:01 - Güncelleme : 18 May 2024 05:01

Samsun’da oto elektrik ustası inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu. Ölen şahsın arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği ve tuvalet ihtiyacını gidermek için ayrıldığı belirlendi.

Samsun'da oto elektrik ustasından acı haber geldi. Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kemal C.T. (32), arkadaşı Murat Arslan (50) ile birlikte 4 katlı inşaat halindeki binanın teras katında içki içerken Murat'ın tuvalet ihtiyacını gidermek için yanından ayrıldığını ve bir süre sonra gelmeyince aramaya çıktığını belirtti.

Oto elektrik ustası asansör boşluğunda ölü bulundu! - 1. Resim

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Bu sırada Murat Arslan'ın asansör boşluğuna düşmüş olduğunu gören Kemal C.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Murat Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kemal C.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Oto elektrik ustası Murat Arslan'ın cansız bedeni savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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