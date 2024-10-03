Oto elektrik ustasından araç sahiplerine uyarı: 3 bin liralık masraftan kaçıp 50 bin liradan olmayın

03 Ekim 2024 14:44 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:16

Havaların soğumasıyla birlikte araçlarda oluşabilecek arızlara karşı oto tamircilerden kritik uyarılar geldi. Araç sahiplerine akü ve antifrizle ilgili tavsiyelerde bulunan oto elektrik ustası, "3 bin liralık masraftan kaçmak için 50 bin liradan olmayın" dedi.

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Havalar soğudu, oto elektrikçilerde yoğunluk oluşmaya başladı. Kış ayına hazır biçimde girmek isteyen sürücüler, araçlarının kışlık bakımının yanında akülerini de kontrol ettiriyor.

"3 BİN LİRA İÇİN 50 BİN TL'DEN OLMAYIN"

Araçlarda oluşabilecek büyük arızalara karşı tamircilerden uyarılar geldi. Elazığ'da çalışan oto elektrik ustası Fatih Yalçınkaya, kış aylarında arabaların masraf çıkarmaması için şimdiden kontrollerin yaptırılması gerektiğini belirtti. Sürücüleri uyaran Yalçınkaya, "3 bin liralık masraftan kaçan sürücülerimiz, 50 bin liralık masrafla karşı karşıya kalabilir" dedi.

"AKÜ BAKIMI YAPILMAZSA YOLDA KALIRSINIZ"

Kış gelmeden akülerin kontrol ettirilmesi gerektiğini kaydeden Fatih Yalçınkaya, "Makineye bağlanan akülerin kontrolü yapıldıktan sonra ölçülmesi lazım. Eğer akünün şarjı düşükse şarja bağlanması ama bitmişse yenilenmesi gerekiyor. Akünün yanında kış için antifriz seviyesinin ölçülmesi lazım, düşükse eklenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Kış aylarında akülerin bakımı yapılmazsa akü boşalır ve yolda kalırsınız" diye konuştu.

"ARACI VURDURMAK MOTORA ZARAR VERİYOR"

Arabayı vurdurmanın zararlarından da bahseden Yalçınkaya, "Aküsü biten vatandaşlar genelde araçları vurduruyor, fakat bu araca iyi gelmediği gibi motora da zarar veriyor. Akü değiştirmedikleri için motor arızasına kadar gidebiliyor. Akü bozuksa değiştirilmesi gerekirken takviye ile kurtarılabiliyorsa takviye edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız aküleri boşaldığı zaman arabayı vurdurmaya çalışıyorlar fakat 3 bin liralık masraftan kaçıp, 50 bin liralık masrafla karşılaşabiliyorlar. Bunun yerine akü değişimi veya takviye edilmesi sizi daha büyük masraftan kurtaracaktır" dedi.