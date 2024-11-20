Oto yıkamacıya silahlı saldırı: O anlar kameraya yansıdı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Kasım 2024 01:09 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 01:10

Ankara'nın Haymana ilçesinde, oto yıkama ve çekici hizmeti veren bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, çekici araçlarına kurşunlar isabet etti.

Başkentte hareketli saatler yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sularında Haymana'nın Polatlı Caddesi üzerinde bulunan oto yıkama ve çekici hizmeti veren Göksu firmasına, bir otomobille gelen kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken firmaya ait çekici araçlarına kurşunlar isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlgili Haberler Ankara'da köpek saldırısına uğrayan çocuğun son hali dehşete düşürdü! Şizofreni hastasının gözü döndü bıçakla ailesine saldırdı: Annesinin durumu ağır