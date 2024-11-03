Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Otobanda facia: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Otobanda facia: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Kasım 2024 06:18 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 06:26
Otobanda facia: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Bursa otobanında karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına yolcu otobüsü çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa​'da 00.30 sularında otobanda feci bir kaza​ meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, otobanda İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G. idaresindeki şehirler arası yolcu taşıyan otobüs​, yolun karşısına geçmek isteyen ve yaşlı kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması adına yolda güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

Otobanda facia: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - 1. Resim

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve kimliği henüz tespit edilemeyen yaşlı kadın​, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadın kurtarılamadı.

Otobanda facia: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - 2. Resim

 Otobüs sürücüsü Şeref G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
bursakazaotobüsyaşlı kadın

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...