Otobanda feci ölüm: Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

29 Aralık 2024 01:11 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 01:13

Bursa'da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye tır çarptı. Tırın altında kalarak sürüklenen şahıs feci şekilde can verdi.

Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Bursa Çevre Yolu üzerinde feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahsı, seyir halindeki bir tır​ çarparak altına aldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi​'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.