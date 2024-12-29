Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Otobanda feci ölüm: Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

Otobanda feci ölüm: Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Aralık 2024 01:11 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 01:13

Bursa'da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye tır çarptı. Tırın altında kalarak sürüklenen şahıs feci şekilde can verdi.

Bursa Çevre Yolu üzerinde feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahsı, seyir halindeki bir tır​ çarparak altına aldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi​'ne bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobanda feci ölüm: Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı - 1. Resim

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kazatır112 acil çağrı merkezi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...