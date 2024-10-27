Otobüs beklerken silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

27 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:53

Şanlıurfa’da bir kişi, otogarda beklerken silahlı saldırıya uğradı. O anlar otogarın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Soyguncuların silahı tutukluk yaptı, kuyumcu ölümden döndü: O anlar kamerada

Soyguncuların silahı tutukluk yaptı, kuyumcu ölümden döndü: O anlar kamerada

Şanlıurfa​'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi​'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde bir olay yaşandı. Terminal kapısında bekleyen yolcu G.K. (41), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Bacağına kurşun isabet eden G.K. yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Otogarda bulunan kadın ve çocuklar, saldırı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

EKİPLER SALDIRGANIN PEŞİNDE

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra G.K., ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.