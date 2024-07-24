Otobüs durağında para dolu çanta buldu! Bir balya para hediyesini reddetti: O anlar anbean kamerada

24 Temmuz 2024 09:55 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:13

Bayraktar AKINCI, Roketsan mühimmatlarıyla hedefi böyle yerle bir etti

Bayraktar AKINCI, Roketsan mühimmatlarıyla hedefi böyle yerle bir etti

İzmir'de yaşanan olayda, motosikletle gezerek videolar çeken 'MotoKeyf' adlı sosyal medya hesabının Caner isimli kullanıcısı yaşadığı ilginç olayı anbean kaydetti. Otobüs durağında çanta bulan kullanıcı, çantayı açtığında deste deste parayla karşılaştı.

Çantada bulunan bir kartvizitle, cüzdandaki kimlikte yer alan soy isimlerin aynı olduğunu fark eden sürücü, kartvizitteki numarayı aradı ve çanta sahibinin kuzeni olduğunu öğrendi. Daha sonra kartvizitteki kişiden çanta sahibinin numarasını öğrenen sürücü, cep telefonuyla iletişime geçti.

ÇANTAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Telefonla iletişime geçtiği kişiden emin olmak için çantada neler olduğunu soran sürücü, çantanın sahibi olan ve öğretmen olduğu öğrenilen Tufan adlı kişinin Menderes'te oturduğunu öğrendi. Motosikletine atlayan sürücü, Menderes ilçesine doğru yola koyuldu ve çantayı sahibine teslim etti.

BİR DESTE PARA HEDİYE ETMEK İSTEDİ

İçinde 400 bin lira olduğunu belirttiği çantasına kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaş, emaneti ayağına kadar getiren motosiklet sürücüsüne nasıl teşekkür edeceğini şaşırdı. Poşetin içerisinden bir balya para hediyesini kabul etmeyen sürücü, 'ben para için yapmadım' diyerek mağdur öğretmenin çay ve yemek teklifine evet dedi.

"KENDİ PARAMA KAVUŞMUŞ KADAR RAHATLADIM"

Yaşadığı olayın her anını kayıt altına alan ve sosyal medya hesabında paylaşan sürücü, yaşanan olayın ardından "Kendi parama kavuşmuş kadar sevindim ve rahatladım" açıklamasında bulundu.