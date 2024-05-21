Otobüs kazasındaki korkunç detay: Şoför alkollü çıktı
Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili korkunç bir detay ortaya çıktı: Kazaya karışan kamyon şoförünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda meydana gelen kazada; O.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü kamyonetle çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre; araçlardaki 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüsün ön kısmı ile kamyonetin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yaralıları ziyaret ederek şifalar diledi. Yiğitbaşı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kamyon şoförünün alkollü olduğunu ve hatalı bir şekilde anayola çıktığını söyledi.