Otobüs kazasındaki korkunç detay: Şoför alkollü çıktı

21 May 2024 13:16 - Güncelleme : 21 May 2024 13:34

Sabah saatlerinde Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda meydana gelen kazada; O.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre; araçlardaki 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüsün ön kısmı ile kamyonetin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yaralıları ziyaret ederek şifalar diledi. Yiğitbaşı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kamyon şoförünün alkollü olduğunu ve hatalı bir şekilde anayola çıktığını söyledi.