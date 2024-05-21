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Otobüs kazasındaki korkunç detay: Şoför alkollü çıktı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 13:16 - Güncelleme : 21 May 2024 13:34

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili korkunç bir detay ortaya çıktı: Kazaya karışan kamyon şoförünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda meydana gelen kazada; O.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre; araçlardaki 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Otobüs kazasındaki korkunç detay: Şoför alkollü çıktı - 1. Resim

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüsün ön kısmı ile kamyonetin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Otobüs kazasındaki korkunç detay: Şoför alkollü çıktı - 2. Resim

KAMYON ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yaralıları ziyaret ederek şifalar diledi. Yiğitbaşı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kamyon şoförünün alkollü olduğunu ve hatalı bir şekilde anayola çıktığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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