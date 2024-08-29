Otobüs şoförü yolcuyu darp etti! Hakkında işlem başlatıldı

29 Ağustos 2024 04:49 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 04:54

Ankara'da bir otobüs şoförü tartıştığı bir yolcuya fiziksel müdahalede bulundu. Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Açıklamada, "28 Ağustos 2024 tarihinde, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü, sicil numarası 310 olan Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Pursaklar-Ulus otobüsünde isminin Hamit Mutlu olduğu öğrenilen bir kişi otobüs şoförü tarafından araçtan atıldı ve darp edildi.

Beyin rahatsızlığı sebebiyle ilaç tedavisi gördüğünü söyleyen Mutlu 438 numaralı Pursaklar-Ulus hattındaki otobüse bindiğini söyledi. Yaşlı bir kişinin durak düğmesine yanlış basması sonrası şoförün hakaretler savurduğunu söyleyen Mutlu, saygılı olması için şoförü uyardıktan sonra hakarete uğradığını anlattı. Şoförün daha sonra üzerine yürüdüğünü ve otobüsten aşağıya attığını anlattı. Mutlu şoförün kendisine, “20 yıl cezaevinde yattım, 20 yılda senin için yatarım” dediğini belirtti.