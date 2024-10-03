Otobüsler kontak kapatacak, tarihe dikkat! 'Bu karar İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir'

03 Ekim 2024 18:12 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 18:16

İETT'ye bağlı özel halk otobüslerinin protesto günü belli oldu. İstanbullular eylem yapılacağı gün otobüslerden hizmet alamayacak. İBB önünde toplanan özel halk otobüsü sahipleri "Bu karar İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir" diyerek kararı duyurdu. Otobüsler hangi gün çalışmayacak? İşte detaylar...

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İstanbul'da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları! En ucuz ve en yüksek kiralar o ilçelerde

İstanbul'da özel halk otobüsü sahipleri eylem yapma kararı aldı. Ödemelerini alamadıklarını ve çeşitli sorunlar yaşadıklarını belirten temsilciler Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Protestolarını bir ileri aşamaya taşıyarak kontak kapatacakları günü açıkladı.

Otobüs sahipleri adına konuşan avukat Erhan Güneş, İETT tarafından uygulanan rotasyon politikalarının araçların sık sık hizmet dışı kalmasına ve işlerin ciddi şekilde aksamasına yol açtığını, bu uygulamaların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve halkın ulaşımını zorlaştırdığını belirterek kararı duyurdu.

"ALACAKLARIMIZ 2 MİLYONU AŞTI"

Yetkililerin verdikleri sözleri tutmadığını ifade eden Güneş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen, henüz 5'inci ayın ödemesinin tamamı bile yapılmadı. Şu an itibarıyla, alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda." dedi.

"BU KARAR İSTANBUL HALKINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Güneş eylem gününü böyle duyurdu: "15 Ekim 2024 tarihinde, bu zor koşullar altında kontak kapatma kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir."

Alacaklarının acilen ödenmesi talebinde bulunan Güneş, İstanbul halkından da kendilerine destek istedi. Açıklamanın ardından grup, polis bariyerlerini aşarak binanın bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'ni trafiğe kapattı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubun dağılması uyarısında bulundu. Yaklaşık 45 dakika boyunca yolu trafiği kapatan grubun bina önündeki bekleyişi sürüyor.