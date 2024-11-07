Otobüste dehşet anları! 'Yan baktın' deyip saldırdı, ortalık karıştı

07 Kasım 2024 14:41 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:49

Antalya'da otobüsün içinde korku dolu anlar yaşandı. Araçta ‘yan bakma' gerekçesiyle iki erkek yolcu birbirine girdi. Otobüsün yerlerinde sürünerek kavga eden gençleri yolcular zor ayırdı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da bir otobüste iki erkek yolcu arasında ‘yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yolcular tekme tokat birbirine girdi. Taraflardan biri yere yatırdığı genci uzun süre darp etti. Bazı yolcular kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

YOLCULAR İZLEMEKLE YETİNDİ

Diğer yolcuların ise izlemekle yetindiği kavgada bir yolcu, "Biriniz yardım etsenize, erkek olacaksınız bir de" şeklinde tepki gösterdi.

Kavga sonrası, darp edilen genç için 'çocuk' yorumuna da öfkelenen şahıs, "Ne çocuğu ya. Evlense benim yaşımda çocuğu olur" diye karşılık verdi.

ZAR ZOR AYIRDILAR

Taraflar yolcular tarafından ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.