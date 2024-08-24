Otobüste kalp krizi geçirdi, şoför hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada

24 Ağustos 2024 01:20 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 01:24

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Sivas'ta özel halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Kent merkezindeki Bülbüller hattında S.Y. yönetimindeki özel halk otobüsüne binen S.T, bir süre sonra rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştü.

Durumu fark eden halk otobüsü şoförü S.Y. yolcuyu güzergahı üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen S.T'ye sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan S.T, tedavi altına alındı.

YAŞANANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Bu arada S.T'nin kalp krizi geçirdiği anlar ile diğer yolcuların yardıma koşması ve otobüsün içerisinde yaşanan panik, araç içi kamerasına yansıdı.