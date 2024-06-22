Otobüste köpek kavgası! Ağızlığı olmayan köpeği kucağında taşıdı
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:46
Ankara'da köpeği ile otobüse binen kadın ortalığı karıştırdı. Köpeğin ağızlığının olmaması vatandaşların tepkilerine neden oldu.
Ankara Kızılay'da köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı.
OTOBÜSTE KÖPEK KAVGASI! AĞIZLIĞI OLMAYAN KÖPEĞİ KUCAĞINDA TAŞIDI
Olay, Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde meydana geldi.
Yolcu almak için duran otobüse, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı.
Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi.
Otobüsten indirilen kişinin yolculara hakaret etmesi ise tepki çekti.
Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı