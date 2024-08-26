Otobüste uyuyan genç bir türlü uyanmadı! Polis devreye girdi, diyalog herkesi güldürdü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 11:22 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:38
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüste sızan vatandaşı uyandırmaya çalışanlar bir türlü başarılı olamayınca devreye polis girdi. Polisin genci uyandırdıktan sonra söyledikleri herkesi güldürdü.
İzmit Doğu Kışla mevkiinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Otobüse binen adam, oturduğu koltukta sızdı. Son durağa gelmesine rağmen uyanmayan vatandaşı çevredekiler uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.
"OTEL PARASI ALACAĞIZ"
Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım" diyerek uyandırdı. Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı