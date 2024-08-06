Otobüsün önünü kesti, şoförü tokatladı, kontak anahtarını alıp kaçtı! Akılalmaz anlar kamerada

06 Ağustos 2024 15:04 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:05

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde, Ramazan K. aracına çarptığını iddia ettiği Özel Halk Otobüsünün önünü kesti. Duruma öfkelenen sürücü, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı.

İddiaya göre, Ramazan K., İlhan'ın yüzüne yumruk attı. Ramazan K. içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine hızla uzaklaştı. İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"KONTAĞI ALIP KAÇTI"

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri üzerinden otobüsün önünü kesen aracın sürücüsü Ramazan K.'ya ulaşmaya çalıştı. Yaşananları polis ekiplerine anlatan halk otobüsü sürücüsü Ferhat İlhan, “Ben normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi aracını önüme kırdı. Bana ‘aracıma vurdun' dedi. Bende vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontağımı alıp kaçtı” dedi. Ferhat İlhan, sağlık raporu ve ifade işlemleri polis merkezine götürülürken, özel halk otobüsü yetkililerin gelip alması için olay yerinde kaldı.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları ise ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan K olduğu belirtilen kişinin halk otobüsünün önünde durup aracı durdurması ve ardından Ferhat İlhan'a tokat atması yer aldı. Görüntülerin devamında ise söz konusu şahsın kontak anahtarını alıp bölgeden ayrılması yer aldı.