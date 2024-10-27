Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Otogarda silahlı saldırı paniği! Patronunu silahla vurdu

Otogarda silahlı saldırı paniği! Patronunu silahla vurdu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 11:34 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:51

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde silahlı saldırı paniği yaşandı. Silahlı saldırgan, husumetlisi olduğu kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Şüphelinin, tazminatını vermediği gerekçesiyle patronunu vurduğu öğrenildi.

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre İ.S., husumetlisi olduğu ileri sürülen Hüseyin B.'yi terminale kadar takip etti. Terminalde tartışan ikiliden İ.S., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hüseyin B.'nin bacağına ateş etti.

Otogarda silahlı saldırı paniği! Patronunu silahla vurdu - 1. Resim

Hüseyin B. kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, silahını bırakarak polise teslim oldu.

Otogarda silahlı saldırı paniği! Patronunu silahla vurdu - 2. Resim

HERKES FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Yaralı Hüseyin B.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, terminal içerisindeki vatandaşlar durumu film izler gibi izledi. Bacağından yaralanan Hüseyin B., ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Otogarda silahlı saldırı paniği! Patronunu silahla vurdu - 3. Resim

İ.S. polis merkezine giderek teslim olurken olayın detaylarını ifadesinde anlattı. Patronu Hüseyin B.'nin tazminatını vermediğini ve bu nedenle vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otogarda silahlı saldırı paniği! Patronunu silahla vurdu - 4. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
patronsilah

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...