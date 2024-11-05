Otomobil almak için Siirt'ten İstanbul'a geldiler! Büyük şok yaşadılar

05 Kasım 2024 14:33 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:35

İstanbul'da yaşayan Serhat Dilek internet üzerinden ilana koyduğu arabasını Siirt'ten gelen bir vatandaşa satmak için anlaştı. Tüm işlemler bittikten sonra otomobilinin yeni sahiplerini video çekerek uğurlamak istedi. O anları kayıt altına alan Dilek "Yolunuz açık olsun" temennisinden saniyeler sonra yaşanan kazayla şoke oldu.

Siirt'ten İstanbul'a araç almak için gelen 2 arkadaş satış işlemlerinin ardından kaza yaptı. Şoke eden anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Geçtiğimiz günlerde 2004 model aracını internet üzerinden ilana koyan Serhat Dilek, Siirt'ten bir vatandaş ile anlaştı. İstanbul'a gelen iki arkadaş, ekspertiz ve sanayi bakımlarının ardından aracı satın aldı.

ARAÇLA HAREKET EDER ETMEZ KAZA YAPTILAR

Dilek'i evine bırakan yeni araç sahipleri, "Gitmeden bir video çekelim" dedi. Cep telefonu ile kayda giren Dilek'in, "Yolunuz açık olsun" temennisinin ardından yeni araçları ile hareket eden iki arkadaş saniyeler içinde kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza sonrasında aracın yeni sahipleri kaportacının yolunu tutarken, Dilek ise "Ben uyarmıştım" dedi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşanan olayı anlatan Serhat Dilek, "Aracımı internet üzerinden ilana koydum. Arkadaşlar aracımı gördü, beğendiler ve Siirt'ten geleceklerini söylediler. Aracı ekspertize soktuk, ufak tefek tamir işleri vardı, onları da yaptık. Pazartesi günü de notere giderek satışını verdim. Daha sonrasında beni bırakmak istediler, tam ayrılacakken son bir fotoğraf video çekelim dediler. Çekmeden önce de ‘Sola dikkat edin' dedim. Videoyu başlattım, ‘Yolunuz açık olsun' dedim ve saniyeler sonra kaza yaptılar. Büyük bir şoka uğradım, şaşırdım. Olayın videosu sosyal medyada yayıldı ve çok enteresan yorumlar yapıldı. Bana ‘Sen bir daha kimseye yolun açık olsun deme' diye yüzlerce kişi yazdı" dedi.