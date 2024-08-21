Otomobil içinde tartışırken eşini öldürdü, sonra da polise gidip teslim oldu
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 20:10 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 20:11
Konya'da eşiyle aracın içerisinde tartışan Bekir Durmaz defalarca bıçakladı Eşinin ölmüş bedeniyle polise giderek teslim oldu.
Selçuklu ilçesinin Hüsamettin Çelebi Mahallesinde yaşanan olayda Bekir Durmaz ve eşi Elif Durmaz, 42 ADD 102 plakalı otomobil içerisinde tartıştı. Çıkan kavgada sürücü Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı bıçaklayarak öldürdü.
BIÇAKLANMIŞ HALDEKİ EŞİYLE POLİSE TESLİM OLDU
Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif Durmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı