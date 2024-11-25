Otomobil karşı şeride daldı, servisle kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

25 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:27

Tekirdağ'da refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen otomobil, işçi servisiyle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Tekirdağ​'ın Ergene​ ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Refüje çarparak karşı şeride geçen bir otomobil, işçi servisiyle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

RÜFÜJE ÇARPIP TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE DALDI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre kaza, Lüleburgaz​ yolu üzeri Ulaş Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine doğru seyir halinde olan Oktay Türkoğlu idaresindeki Kırklareli plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Karşı şeride geçen otomobil, Ş.Ç idaresindeki 59 S 9294 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kazanın ardından yaralanan otomobil sürücüsü Oktay Türkoğlu ve serviste yolcu olarak bulunan 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Oktay Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.