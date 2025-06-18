Otomobil karşı şeride savrulunca zincirleme kaza oldu: 1'i ağır 10 yaralı

Gaziantep'te bir otomobil karşı şeride geçerek 2 işçi servisi ile çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile 2 işçi servisi çarpıştı. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi Araban Yolu Caddesi şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı şeride uçan otomobile, işçi servisi çarparken, arkadan gelen servis de kazaya karıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, 1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

