Otomobil markete daldı: O anlar kamerada

25 May 2024 13:14 - Güncelleme : 25 May 2024 13:14

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda; bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete daldı.

Facianın eşiğinden dönülen kazada; yaralanan olmadı. Otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken o anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza anında müşteriyle telefonda konuştuğunu söyleyen işletmeci Celal Vural, olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

"HALEN BACAKLARIM TİTRİYOR"

Vural, yaşadığı korku dolu anları şöyle özetledi:

“Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanda çalışır vaziyette bulunuyorduk. Aniden gürültü oldu. Kafamı kaldırmamla araba içeri daldı. Verilmiş sadakamız varmış ki canımıza bir şey olmadı. Daha da o şoku üzerimden atamadım. Kaza olmadan önce bir sipariş geldi, telefona elimi attım. Bir baktım aradan birkaç saniye sonra araba içeri girdi. O kadar şoktaydım ki telefonu dahi kapatamıyordum. Halen bacaklarım titriyor. Çok şükür kimse yaralanmadı.”