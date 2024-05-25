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Otomobil markete daldı: O anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 13:14 - Güncelleme : 25 May 2024 13:14

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir markete daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda; bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete daldı.

Facianın eşiğinden dönülen kazada; yaralanan olmadı. Otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken o anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobil markete daldı: O anlar kamerada - 1. Resim

Kaza anında müşteriyle telefonda konuştuğunu söyleyen işletmeci Celal Vural, olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

"HALEN BACAKLARIM TİTRİYOR"

Vural, yaşadığı korku dolu anları şöyle özetledi:

“Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanda çalışır vaziyette bulunuyorduk. Aniden gürültü oldu. Kafamı kaldırmamla araba içeri daldı. Verilmiş sadakamız varmış ki canımıza bir şey olmadı. Daha da o şoku üzerimden atamadım. Kaza olmadan önce bir sipariş geldi, telefona elimi attım. Bir baktım aradan birkaç saniye sonra araba içeri girdi. O kadar şoktaydım ki telefonu dahi kapatamıyordum. Halen bacaklarım titriyor. Çok şükür kimse yaralanmadı.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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