Otomobil nehre uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir otomobil, yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybedirken, 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise nehirde kayboldu.

Alınan bilgiye göre, akşam saat 20.00 sıralarında Aşkale'den Tercan istikametine seyreden otomobil, Karaköprü mevkiinde yapım aşamasındaki köprüye yaklaştığı esnada Karasu Nehri'ne uçtu. Köprü inşaatında çalışan işçiler hemen yardıma koştu.

EKİPLER YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Kazada araçta bulunan E.K. hayatını kaybederken, N.K. yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine trafik ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazada araçta bulunan yolculardan İ.S.'nin nehirde kaybolduğu belirlendi. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.