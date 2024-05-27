Otomobil tahliye kanalına uçtu, yaralılar var

27 May 2024 02:46 - Güncelleme : 27 May 2024 02:50

Mersin'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mersin'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada iki araçla beraber tahliye kanalına devrildi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.