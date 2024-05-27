Otomobil tahliye kanalına uçtu, yaralılar var
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 May 2024 02:46 - Güncelleme : 27 May 2024 02:50
Şanlıurfa'da otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kanalına devrildi.
Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada iki araçla beraber tahliye kanalına devrildi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı