Otomobil tıra çarptı, D-100 kilitlendi: Çok sayıda yaralı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 May 2024 09:15 - Güncelleme : 13 May 2024 09:24
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
Okan Y. Kontrolündeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Hüseyin D. idaresindeki tıra çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
D-100 KİLİTLENDİ
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı