Otomobil traktöre ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 01:10 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 01:14
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin Kavacık yolunda meydana gelen kazada Dursunbey'e seyreden otomobil önünde bulunan traktöre arkadan çarptı.
Kazada, Zekiye Kaya (66) hayatını kaybederken, Tolgahan Kaya (27) ile Rahmi Kaya (62) ve traktör sürücüsü Bekay Böcek yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı