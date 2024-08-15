Otomobil yayalara çarptı, aileler de otomobile taş ve silahla saldırdı: 4 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ağustos 2024 01:47 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 01:50
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yayalardan 2’si yaralandı, durumu gören ailelerin otomobile silah ve taşla saldırması sonucunda ise 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil, cadde üzerindeki 2 yayaya çarptı. Durumu gören yaralıların yakınları daha sonra araca taş ve silahla saldırdı.
4 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda 2 kişi aracın çarpması neticesinde, diğer 2 şahıs ise silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı