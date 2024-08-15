Otomobil yayalara çarptı, aileler de otomobile taş ve silahla saldırdı: 4 yaralı

15 Ağustos 2024 01:47 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 01:50

Bağcılar'da önce eşini bıçaklayarak öldürdü sonra kendini ihbar etti

Bağcılar'da önce eşini bıçaklayarak öldürdü sonra kendini ihbar etti

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil, cadde üzerindeki 2 yayaya çarptı. Durumu gören yaralıların yakınları daha sonra araca taş ve silahla saldırdı.

4 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda 2 kişi aracın çarpması neticesinde, diğer 2 şahıs ise silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.