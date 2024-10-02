Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu! 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!

Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu! 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:06

Erzurum'da park halindeki bir otomobilde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin 27 yaşındaki Timur Turan'a ait olduğu belirlendi. Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön camında 2 yerde kırık olması nedeniyle polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Erzurum​'da vatandaşların ihbarıyla korkunç bir olay ortaya çıktı. Yol kenarında otomobilin park halinde beklediğini fark eden vatandaşlar, durumu 112​ Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye giden jandarma​ ekipleri, şoför koltuğunda başından vurulmuş erkek cesedi buldu.

Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu! 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! - 1. Resim

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin  27 yaşındaki Timur Turan'a ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Turan'ın cesedi, sağlık ekiplerince ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ARACIN KİRALIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
erzurumölüm112jandarma

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...