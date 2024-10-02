Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu! 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!
Erzurum'da park halindeki bir otomobilde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin 27 yaşındaki Timur Turan'a ait olduğu belirlendi. Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön camında 2 yerde kırık olması nedeniyle polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Erzurum'da vatandaşların ihbarıyla korkunç bir olay ortaya çıktı. Yol kenarında otomobilin park halinde beklediğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, şoför koltuğunda başından vurulmuş erkek cesedi buldu.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin 27 yaşındaki Timur Turan'a ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Turan'ın cesedi, sağlık ekiplerince ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ARACIN KİRALIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.