Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu! 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

02 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:06

Erzurum'da park halindeki bir otomobilde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin 27 yaşındaki Timur Turan'a ait olduğu belirlendi. Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön camında 2 yerde kırık olması nedeniyle polis geniş çaplı soruşturma başlattı.