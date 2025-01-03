Otomobilde kanlar içinde bulundu! Genç kızın ölümünde kan donduran detaylar

03 Ocak 2025 16:28 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:36

Bursa'da otomobilde kanlar içinde ölü olarak bulunan Fatma Elif Kutlu cinayetine ilişkin korkunç gerçekler ortaya çıktı. Genç kızı, sevgilisi olduğu öğrenilen Harun K.'nın öldürdüğü belirlendi.

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Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin ne zaman, nerede olacağı belli oldu

Yıldırım​ ilçesi Şirinevler​ Mahallesi'nde 2. Buluş Sokak'ta 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu isimli kadın otomobilde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Vahşeti gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başından vurulduğu tespit edilen Kutlu'nun ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

KATİLİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanan şüpheli, genç kızın sevgilisi Harun K. (35) çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin sevgilisini başka bir kişiyle mesajlaşırken yakaladığı ve kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.