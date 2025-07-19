Otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldı

Şanlıurfa'da annesinin anahtarı içinde unuttuğu araçta mahsur kalan 3 aylık bebek, itfaiye ekiplerinin zamanla yarışarak yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

ÇEKİÇLE KAPI AÇILDI

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin anahtarı içinde unuttuğu otomobilde mahsur kalan 3 aylık bebeğin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, aracın camını çekiç ile kırarak kapıyı açtı. Kurtarılan 3 aylık Nisa Y. annesine teslim edildi. Anne, çocuğunu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.