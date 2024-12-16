Otomobili gören kediler peşinden koştu! Durumdan şüphelenen sürücü inceleme yapınca hayatının şokunu yaşadı

16 Aralık 2024 15:41 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:53

Bursa'da kiraladığı araçla İzmir'e kadar gelen sürücü, kaput panjuruna bakınca hayatının şokunu yaşadı. Sıkıştığı panjurda 345 kilometrelik yol gelen şahin hemen tedavi altına alındı.

Kiraladığı araçla Bursa​'dan İzmir​'e doğru yola çıkan Yusuf Mol, kedilerin araca farklı tepkiler verdiğini fark etti. İzmir'e geldiğinde araçta detaylı bir inceleme yapan Mol, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Aracın kaput panjurunda sıkışan şahini gören sürücü neye uğradığını şaşırdı.

345 KİLOMETRE YOL GİTTİ

Hemen Balçova​ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayan Mol, durumu anlatıp yardım istedi. Verilen adrese ulaşan ekipler de gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Şahinin yaklaşık 345 kilometrelik yolu, kaput panjurunda geldiği tahmin ediliyor.

ANKARA'YA KAYITLI OLDUĞU BELİRLENDİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ekiplerinin tutanak tutması sonrasında şahini bulunduğu yerden kurtardı. Ayağında bulunan bileklikten Ankara'da kayıt altına alındığı belirlenen şahin​, Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği'ne teslim edildi. Burada tedavi edilecek olan şahin, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.