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Otomobilin üzerine koli bandı ile dolap bantladı! Görenler hayret etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 May 2024 02:47 - Güncelleme : 11 May 2024 03:07

Aksaray'da otomobil sürücüsü görenleri şaşkınlığa uğrattı. Koli bandıyla otomobiline dolap bağladı, bir yandan da telefonda konuşarak trafiği tehlikeye attı.

Aksaray Makas Kavşagı'nda bir sürücü otomobiline koli bandıyla yapıştırdığı dolap ile trafikte dehşet saçtı. Bir yandan da telefonla konuşan sürücü kilometrelerce kimseyi umursamadan aracını kullandı.

Dolabı 35 GA 8032 plakalı aracın tavanına koyup koli bandı ile yapıştırdıktan sonra trafiğe çıkan sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tavana sadece koli bandı ile yapıştırılmış dolabın yüklendiği otomobille trafikte seyreden sürücü, kazaya davetiye çıkartarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayıp kilometrelerce seyretti.

Otomobilin üzerine koli bandı ile dolap bantladı! Görenler hayret etti - 1. ResimBİR YANDAN DA TELEFONLA KONUŞTU

Seyir halinde telefonla konuşan araç sürücüsü, Atatürk Bulvarı'nda seyrederken kırmızı ışıkta da durmayıp yoluna devam ederek adeta trafik kurallarını alt üst etti. Coğlaki Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi'ne kadar giden sürücü burada aracını park ederek ayrıldı.

Otomobilin üzerine koli bandı ile dolap bantladı! Görenler hayret etti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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