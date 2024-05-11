Otomobilin üzerine koli bandı ile dolap bantladı! Görenler hayret etti

11 May 2024 02:47 - Güncelleme : 11 May 2024 03:07

Konya'da iki kardeşin bulunduğu minibüse kurşun yağdırdılar! Biri öldü

Konya'da iki kardeşin bulunduğu minibüse kurşun yağdırdılar! Biri öldü

Aksaray Makas Kavşagı'nda bir sürücü otomobiline koli bandıyla yapıştırdığı dolap ile trafikte dehşet saçtı. Bir yandan da telefonla konuşan sürücü kilometrelerce kimseyi umursamadan aracını kullandı.

Dolabı 35 GA 8032 plakalı aracın tavanına koyup koli bandı ile yapıştırdıktan sonra trafiğe çıkan sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tavana sadece koli bandı ile yapıştırılmış dolabın yüklendiği otomobille trafikte seyreden sürücü, kazaya davetiye çıkartarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayıp kilometrelerce seyretti.

BİR YANDAN DA TELEFONLA KONUŞTU

Seyir halinde telefonla konuşan araç sürücüsü, Atatürk Bulvarı'nda seyrederken kırmızı ışıkta da durmayıp yoluna devam ederek adeta trafik kurallarını alt üst etti. Coğlaki Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi'ne kadar giden sürücü burada aracını park ederek ayrıldı.