Otomobille motosiklet çarpıştı, 2 yunus polisi yaralandı

Düzce’de bir otomobil, yunus polislerinin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Düzce’de Öztürkler Kavşağına 100 metre kala bir olay meydana geldi. Alınan bilgilere göre şehir merkezi istikametinden Öztürkler kavşağına seyir halinde olan Y. E. U. idaresinde ki plakalı otomobil, kavşağa 100 metre kala Yunus Polislerinin kullandığı motosikletle çarpıştı.



YUNUS POLİSLERİ YOL KENARINA SAVRULDU

Motosikletli yunus polisleri çarpışmanın etkisi ile yol kenarına savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yaralı polisler sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada motosikletli Yunus polislerinden Hayati Demir ve Onur Avşar yaralanarak ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza sebebi ile yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

