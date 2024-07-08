Otomobiller çarpıştı, park halindeki araçlar zarar gördü: 4 yaralı

08 Temmuz 2024 03:24 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 03:31

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki bir minibüs ile bir otomobile zarar verdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan yaralılara müdahale etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen trafik kazası, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaza yapan otomobildeki bir kişinin yola savrulduğu görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.