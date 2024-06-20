Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 03:48 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 03:50
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki otomobil ile A.U. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü A.U. ile aynı araçta bulunan A.U., Y.T.Ö., T.Ö., A.K.U., G.U. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların sürücüleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Kullanılamaz hale gelen iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı