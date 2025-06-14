Otoparkta korkutan araç yangını: Korkudan bina boşaltıldı

Aksaray'ın Meydan Mahallesi'nde dört katlı bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobil aniden alev aldı. Yangın ikinci bir araca da sıçrarken, bina sakinleri hızla tahliye edildi.

Aksaray'ın Meydan Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangın kısa sürede yoğun duman yayarken, ikinci bir araca da sıçrayarak zarar verdi. İtfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına alırken, apartman sakinleri tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan A.E.'ye (55) ait otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Kısa sürede yoğun duman apartmanı sararken, korkuya kapılan bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer araçlara sıçramasını engellemek için zamanla yarıştı.

Ancak park halindeki bir başka otomobil de yangından etkilenerek kısmen zarar gördü. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise apartmanı tahliye ederek boşalttı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.