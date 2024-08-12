Otoyol kaçak geçişlerinde cezaya düşmeye son! e-Devlet'ten tek tıkla ödeme yapılabilecek

12 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 12:01

Trafik cezalarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan yeni bir döneme geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ise tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin ödemeler bundan böyle tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Uygulamanın detaylarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Bakan Uraloğlu, uygulamanın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından e-Devlet sistemi üzerinde yapılan geliştirme sayesinde hayata geçirildiğini belirtti.

İHLALLİ GEÇİŞLER ÖĞRENİLEBİLECEK

Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerini belirten Uraloğlu "Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle borç ödeme imkanı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemler de artık daha kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirilecek" dedi.

CEZAYA DÜŞMEK YOK

Bu geliştirmelerin, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacağını belirten Uraloğlu "Bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek" ifadelerini kullandı.