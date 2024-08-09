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Otoyolda can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 25 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 02:36 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 03:06
Otoyolda can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 25 yaralı

Düzce’de şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs tıra arkadan çarptı. Kazada 25 kişi yaralanırken bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalar mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Sakarya’dan Bolu istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Ç.K. idaresinde ki boş tıra arkadan çarptı. 

Çarpışmanın etkisi ile otobüs şoförü M.Ç. araçta sıkışırken, çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Otoyolda can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 25 yaralı - 1. Resim

30 DAKİKA BOYUNCA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Otobüs şoförü M.Ç. yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıldığı yerden kurtarılırken, kazada 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Sakarya ve Düzce’de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyolda can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 25 yaralı - 2. Resim

Kaza sebebi ile yol 2 şeritten verilirken, otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otoyolda can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 25 yaralı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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