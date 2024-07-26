Tır bariyerlere saplandı: 6 büyükbaş hayvan telef oldu

26 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:35

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen olayda, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan U.O. kontrolündeki tır yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

6 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Bariyerlere asılı kalan tırın dorsesinde bulunan büyükbaş hayvanlar yol kenarına savruldu. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada, dorsede bulunan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

"KAYIP HAYVANLARI ARAYACAĞIZ"

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olayın ardından yardım için bölgeye giden ve 5 hayvanın kayıp olduğunu söyleyen Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, “Hayvanları Diyarbakır'dan almış İstanbul'a götürüyormuş. Kaza sebebi ile 6 hayvan telef oldu, 5 hayvan kayıp. Kazanın ardından bizi arayarak yardım istedi ve bizde ekip arkadaşlarımızla birlikte bölgeye geldik. Kayıp hayvanları arayacağız. Toplam 26 tane hayvan yüklüymüş araca. Sürücü hastaneye kaldırıldı, kazanın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hayvanların sevkiyat işlemleri sırasında biraz daha dikkatli olunması gerekiyor sonuçta can taşınılıyor. Burada 6 tane hayvanımızın telef olması üretici arkadaşımıza da zarar. Biz yardıma geldik, hayvanlarla bir ilgimiz yok” dedi.