Otoyolda tomruk dehşeti! Tır arkasına bakmadan savurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

01 Kasım 2024 00:30 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 01:21

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde tırdan savrulan tomruklar yüzünden 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Feci kazada bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi çok sayıda, yaralı var.

İstanbul​'dan İzmir​ istikametinde ilerleyen tırdan yola tomruklar savruldu. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir​ bölümünde ilerleyen 5 araç tomruklar yüzünden kaza​ yaptı. Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında düşen tomruklar yüzünden 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı. TIRDAN YOLA 3 TOMRUK DÜŞTÜ İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki tırdan 3 tomruk yola düştü. Bu esnada yolda seyir halindeki 1 hafif ticari araç ve 4 otomobil tomruklara çarparak kaza yaptı. Olay yerinde 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. İlgili Haberler İstanbul Zeytinburnu'nda feci kaza! İETT otobüsü karşıdan karşıya geçen kadını ezdi Ters şeritten gelen maganda can aldı! Genç kızı hayattan kopardı