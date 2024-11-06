Otoyolda trafiği durduran kaza! Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Kasım 2024 15:15 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:18
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde kontrolden çıkan kamyon, bariyere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik dururken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi Balküpü mevkisinde Selami S. idaresindeki 45 ZP 549 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaklaşık 80 metre sürüklenen kamyon, bariyere çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, ulaşımın aksaması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.
Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı