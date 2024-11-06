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Otoyolda trafiği durduran kaza! Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Kasım 2024 15:15 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:18
Otoyolda trafiği durduran kaza! Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde kontrolden çıkan kamyon, bariyere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik dururken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi Balküpü mevkisinde Selami S. idaresindeki 45 ZP 549 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otoyolda trafiği durduran kaza! Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu - 1. Resim

Yaklaşık 80 metre sürüklenen kamyon, bariyere çarparak durabildi.

Otoyolda trafiği durduran kaza! Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu - 2. Resim

Kazada yaralanan olmazken, ulaşımın aksaması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Otoyolda trafiği durduran kaza! Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu - 3. Resim

Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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