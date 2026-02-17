Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Hava Durumu
Gündem
Editor
 Banu İriç

Oyun içerik üreticileriyle kritik buluşma: Düzenleme masada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünyada oyun oynayan çok sayıda kişinin takipçisi olduğu oyun içerik üreticileriyle buluştu. Yasal düzenlemeye dair geri bildirim ve önerileri dikkatle dinleyen Göktaş konuya dair paylaşım yaptı.

Oyun içerik üreticileriyle kritik buluşma: Düzenleme masada
AA
17.02.2026
17.02.2026
saat ikonu 20:26

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Oyun içerik üreticileriyle kritik buluşma: Düzenleme masada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital platformlarda huzur ve güvenle var olmaları için yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.
Bakan Göktaş, oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını ele aldı.
Amaçlarının, çocukların hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.
Göktaş, evlatların daha sağlıklı ve bilinçli büyüyebileceği güçlü bir dijital ekosistem inşa etme hedefini dile getirdi.
Oyun içerik üreticileriyle kritik buluşma: Düzenleme masada

DİJİTAL DÜNYADAKİ RİSKLER GÖRÜŞÜLDÜ

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Oyun içerik üreticileriyle kritik buluşma: Düzenleme masada

Onlardan gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkatle dinlediklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Evlatlarımızın daha sağlıklı ve bilinçli şekilde büyüyebileceği güçlü bir dijital ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz."

#sosyal medya
#çocuklar
#Dijital Güvenlik
#Mahinur Özdemir Göktaş,
#Dijital Ekosistem
#Gündem
